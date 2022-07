Addio a Enio Moriani, storico titolare della Macelleria Moriani di Empoli

Serrande abbassate alla Macelleria Moriani di Empoli per la scomparsa di Enio Moriani, storico titolare del negozio di piazza Grazia Deledda. Aveva 72 anni e di recente era stato colpito da un grave male che non gli ha lasciato scampo.

Lascia la moglie Maura e figli Maurizio e David. Quest'ultimo aveva preso le redini della macelleria anche se Enio continuava il lavoro dietro il bancone, per la gioia degli affezionati clienti che da quarant'anni si affidavano alle sue sapienti mani. Il negozio, nato nel 1978 e presente con la gastronomia dal 1994, ebbe anche un riconoscimento dalla locale Accademia della Cucina.

La famiglia Moriani abita in via di Ripa, uscio e bottega nella zona dell'ospedale.

I funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria. La salma attualmente è esposta alle cappelle del commiato dell'ospedale San Giuseppe.

I 9 dipendenti hanno voluto esprimere il loro cordoglio con un messaggio in ricordo di Enio: "Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce, ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai".