Festa del Donatore di Montopoli, tornano le giovani voci e il Premio Donna Più

Siamo alla vigilia della 31esima Festa del Donatore di Montopoli.

Una Festa del Donatore che quest'anno si ripresenterà nella sua veste tradizionale; con i suoi appuntamenti divenuti quasi istituzionali come Il "Concorso Canoro Stasera Canto io Under 20" giunto alla sua 19esima edizione ed il "Premio Donna Più" (11esima edizione).

Quest'anno l'Avis ha poi aperto le porte ad una collaborazione con il Comitato GENI-ALI che ha gestito l'organizzazione dell'evento "Vince Fest" che ci sarà proprio all'apertura Sabato 23 Luglio all'insegna dell "Diversità come risorsa" e che prevede nn solo spettacoli ma anche un momento fortemente sociale con un dibattito che registrerà la partecipazione di numerose autorità in campo medico e sociale oltre che delle Famiglie dei ragazzi disabili.

La Festa del Donatore proseguirà poi con altri momenti conviviali all'insegna del mangiar bene (tradizionale anche la confermatissima Sagra della Pizza e del Fritto di mare che allieterà i palati di chi deciderà di venire a cena all'Avis) e del divertimento a 360°.

Tutti gli eventi saranno tra l'altro ad ingresso gratuito. Per la cena è gradita la prenotazione.

Infine ogni sera, grazie anche al supporto di Marta la nostra volontaria del Servizio Civile, ci attiveremo per promuovere la donazione del sangue e cercare nuovi donatori consapevoli che il sangue è indispensabile, che la sua carenza si fa ancora più preoccupante nei mesi estivi e che il sangue nn si trova in farmacia o in laboratorio ma può essere solo donato.

Il tutto all'insegna che "Donare sangue è semplice e fa bene" e che "Il dovere della Donazione è di ciascuno di noi, non degli altri"

Tutto il Consiglio dell’Avis ringrazia chi verrà a trovarci e i tanti volontari che spesso lavorando dietro le quinte hanno sempre permesso, e lo faranno anche da sabato, la miglior riuscita della nostra Festa del Donatore.

Fonte: Avis Montopoli Val d'Arno