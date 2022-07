Grosso ramo cade a Vinci, il sindaco: "Albero non aveva criticità"

Dopo la segnalazione giunta sui social, risponde nel merito anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia sul ramo caduto da uno degli alberi che circondano Piazza della Libertà nel capoluogo. Il fatto è accduto stanotte e per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. "I tecnici dell'amministrazione - spiega Torchia - stanno cercando di capire le ragioni di quanto accaduto se riconducibili a cause naturali o accidentali. Gli alberi sono stati monitorati recentemente, da tecnici esperti, con tanto di prove per verificarne la staticità. Nessuna criticità era stata evidenziata, da tali controlli, sugli alberi di Piazza della Libertà. Comunque, per maggior garanzia, prima degli eventi dei prossimi giorni, un'ulteriore controllo sarà effettuato dai tecnici comunali".