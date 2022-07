Il Vicario del Questore della provincia di Firenze Giuseppe Solimene promosso Dirigente Superiore

Il Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha promosso oggi a Dirigente Superiore della Polizia di Stato il Vicario del Questore della provincia di Firenze Giuseppe Solimene.

Il Questore Maurizio Auriemma si è subito congratulato porgendogli i suoi più vivi complimenti e congratulazioni per il risultato conseguito, sinceri auguri per il futuro e sentiti ringraziamenti per quanto fatto in tutti questi anni a Firenze e per i suoi cittadini.

Prima di assumere l’incarico di Vicario del Questore in via Zara, il Dr. Solimene per sette anni ha diretto nel capoluogo toscano il Commissariato “San Giovanni”, gestendo con grande professionalità importanti e delicati servizi di ordine pubblico, anche di rilevanza internazionale, in occasione di eventi e manifestazioni.

In giornata il neo promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato ha inoltre ricevuto, con affetto ed immensa stima, numerose congratulazioni dai suoi collaboratori, che negli anni hanno avuto occasione di lavorare fianco a fianco con lui, definendolo un prezioso punto di riferimento nell’ambito della sicurezza della realtà fiorentina.