Incendi a Empoli e Vinci, la Lega: "Pochi vigili del fuoco al Terrafino"

Caldissimo, temperature oltre ogni limite e mancanza di precipitazioni: presupposti che accrescono il pericolo di incendi, purtroppo frequenti durante questa estate in Toscana, ma anche nell'Empolese-Valdelsa che da giorni è in fiamme, con interventi significativi dei vigili del fuoco nei giorni scorsi a Collegonzi nel Comune di Vinci ed all'uscita Empoli Est della Fi-Pi-Li a causa di un incendio di sterpaglie.

La sezione Lega Empoli -Vinci sottolinea la mancanza di uomini e mezzi, non sufficienti per gestire l’ordinario e assolutamente al di sotto del numero adeguato a far fronte agli eventi straordinari.

Empoli è una caserma importante dei vigili del fuoco perché è l’unica nella zona ad avere mezzi speciali e veicolo aereo.

Scarseggiano purtroppo anche i dispositivi di protezione ed il ricambio del vestiario. Basterebbe un incremento strutturale con richiami programmati o delle squadre speciali da far intervenire nel momento del bisogno come accadeva fino a qualche anno fa.

Ad Empoli sono rimasti davvero pochi pompieri e dagli organici regionali mancano 200 unità tra vigili, capi squadra e capi reparto.

Non bastano nemmeno i volontari e la Vab fa un appello ai cittadini in quanto l’associazione di volontariato è disposta ad investire sui giovani che con serietà vogliono mettersi in gioco per questo importantissimo servizio alla comunità.

Come Lega chiediamo ai sindaci dell'Empolese di fare pressione a livello Ministero dell'Interno per intervenire sull'organico e sulla dotazione dei mezzi dei vigili del fuoco di Empoli: noi faremo la nostra parte attraverso i nostri parlamentari affinché questo bisogno del territorio arrivi a Roma e si intervenga celermente per colmare le lacune.

Fonte: Sezione Lega Empoli e Vinci