Incendio in un calzaturificio di Chiusi, siamo nel Senese. Dalle 23 di ieri, giovedì 21 luglio, i vigili del fuoco di Montepulciano e Montalcino sono intervenuti in via Montelunghino con due squadre, un’autoscala, due autobotte, il carro aria, per un totale di 20 unità e 7 automezzi. Sul posto anche i funzionari per il coordinamento delle squadre. E in viaggio dal comando di Firenze il mezzo per portare ulteriori bombole di aria per l’autoprotettori.