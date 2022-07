Prende fuoco anche Orentano, boschi in fiamme

Le fiamme di questi giorni non hanno risparmiato la Zona del Cuoio. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 luglio, il fuoco ha attanagliato una zona periferica di Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto.

L'incendio si è sviluppato nel bosco a nord di Orentano, per la precisione in via dei Nencini. Come avverte il sindaco Gabriele Toti "per consentire di effettuare al meglio le operazioni di spegnimento è stato disposta la chiusura della strada".

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, associazioni di volontariato e polizia municipale.