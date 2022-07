Incendio sul Piangrande a Certaldo, 100 ettari in fumo

Cento ettari è la stima della superficie coinvolta dall'incendio di ieri Certaldo, in provincia di Firenze, dove un incendio sta interessando l’area da ieri pomeriggio.

Sulle fiamme sviluppatesi nella zona di Certaldo ieri pomeriggio, hanno operato numerose squadre e tre elicotteri della flotta regionale. Una prima stima della superficie percorsa dal fuoco è di 50 ettari di bosco e 50 di seminativi e terreni incolti.

Anche questa mattina si è alzato in volo un elicottero per sganciare acqua sui punti critici da cui potrebbero ripartire le fiamme durante le ore più calde della giornata. Al lavoro squadre di volontari AIB coordinate dal direttore delle operazioni della Città metropolitana di Firenze.

Alle 13.30 arriva l'ultimo aggiornamento del sindaco Giacomo Cucini: "L'elicottero sta per rientrare alla base dopo un ultimo giro di controllo. L’incendio in questo momento è sotto controllo. Le squadre di protezione civile continueranno a monitorarlo costantemente, non è escluso che possa riprendere in alcuni punti, ma il sistema è pronto a ripartire come ha fatto sin dai primi minuti di ieri. Ci sarà modo di dirlo, ma tutti noi dobbiamo essere grati ai tanti professionisti e volontari che sono impegnati".