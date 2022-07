Incontro in Regione sulla situazione di Toscana Aeroporti

Un incontro sulla situazione di Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, si è tenuto oggi a Firenze, in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana.

Al termine della riunione, coordinata dall'assessora regionale Nardini, è stato firmato il verbale che viene di seguito riportato.

VERBALE DI RIUNIONE

Oggi 22 Luglio 2022 presso la sede della Presidenza della Regione Toscana in Piazza Duomo a Firenze, alla presenza dell’Assessora al Lavoro e Formazione Alessandra Nardini, dell’Assessore alle Attività Produttive Leonardo Marras e, per conto dell’Assessorato ai Trasporti, del Direttore Enrico Becattini, si è tenuto un incontro per esaminare la situazione di Toscana Aeroporti.

Alla riunione hanno partecipato:

I Rappresentanti Aziendali del Gruppo Toscana Aeroporti, nella persona dell’Amministratore Delegato Roberto Naldi

I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali e territoriali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil

I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali e territoriali UGL e USB Lavoro Privato

In esito all’incontro, le Parti hanno concordato:

1. Il 1 Settembre 2022 avrà avvio formale il confronto tra Azienda e OO.SS. sui temi oggetto di vertenza tra cui le stabilizzazioni, fermo restando che entro il mese di Luglio 2022 si terranno incontri tecnici preparatori in sede aziendale

2. In merito alle problematiche legate alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in particolare al tema delle aggressioni, in condivisione con le OO.SS., l’Azienda comunica di stare predisponendo interventi adeguati tra i quali il supporto legale per il proprio personale

3. Di mantenere un costante confronto e monitoraggio sul rispetto dei Protocolli di sito di Firenze e Pisa, per il quale si rende disponibile anche la sede del tavolo istituzionale garantita dalla Regione Toscana.

In merito al tema specifico dell’attuazione del Regolamento Enac sull’handling, emerso durante la discussione, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto all’Azienda la disponibilità di un incontro. A questo proposito la Regione Toscana ribadisce la propria disponibilità.

Fonte: Regione Toscana