L’Europa ospite del Consiglio regionale della Toscana

L’Europa siede al tavolo del Consiglio regionale della Toscana. Per la prima volta e in una giornata tutta dedicata all’Unione con l’inaugurazione del Media Center intitolato a David Sassoli, palazzo del Pegaso apre le porte ai presidenti delle commissioni per le Politiche europee di tutte le Assemblee legislative d’Italia.

Un momento di confronto importante per verificare e “mettere a terra” i risultati della Conferenza sul futuro dell’Europa dichiara il presidente della Commissione toscana Francesco Gazzetti. “Le numerose presenze dimostrano la volontà di fare rete. Sinergia e collaborazione devono essere parte di un percorso che guarda non solo all’Europa ma in tante altre direzioni e su tanti altri temi” afferma Gazzetti ringraziando l’Assemblea legislativa della Toscana e in particolare il presidente Antonio Mazzeo per il “supporto e l’appoggio dato alla Commissione”.

“Nel nostro palazzo, che è sempre più una ‘casa di vetro’ per le cittadine e i cittadini della Toscana, oggi discutiamo sul futuro dell’Europa. Il nostro futuro” dichiara il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. “In un momento in cui c’è necessità di costruire le condizioni di rilancio socio-economico dei nostri territori – afferma il presidente – serve lavorare tutti insieme, ognuno per la propria parte, convinti che solo con più Europa si può costruire un futuro migliore per i nostri figli”.

Prima di iniziare la seduta Mazzeo ha consegnato a Piero Mauro Zanin presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia e delegato per il Coordinamento per le Politiche europee della Conferenza delle Assemblee legislative regionali, il Pegaso della Toscana, “segno dei nostri valori identitari e fondanti”, e agli altri presenti, tra cui Antonio Parenti, direttore della rappresentanza in Italia della commissione Europea, e Vasco Alves Cordeiro, presidente del Comitato europeo delle Regioni, il gagliardetto del Consiglio regionale.

Fonte: Regione Toscana