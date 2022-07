Luciano Spalletti offre la colazione agli anziani di Villa Serena

Luciano Spalletti non finisce di stupire. Nonostante le sue trasferte sportive per allenare le più grandi squadre d'Italia e d'Europa, trova sempre il tempo di ritornare nella sua amata Valdelsa. Per questo ieri mattina l'allenatore del Napoli ha fatto compagnia durante la colazione ai residenti della Rsa di Villa Serena alla pasticceria Illy di Montaione. "Abbiamo avuto il piacere di incontrare Luciano Spalletti allenatore del Napoli che con gentilezza e affetto si é seduto con noi regalandoci dei preziosi scatti fotografici", spiega un post su Facebook. E ovviamente il mister ha offerto la colazione. Un piccolo gesto che vale tanto.