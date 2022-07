Macelleria Falaschi solidale, 200 hamburger alla Comunità di Sant'Egidio

Un bel gesto per aiutare bambini e bambine in un momento difficile. La Macelleria Falaschi di San Miniato ha donato 200 hambuerger di manzo alla Comunità di Sant'Egidio per il progetto Scuole per la Pace.

Studenti e studentesse partecipano al programma con minori in difficoltà, italiani e stranieri. Il fine è il sostegno scolastico, con un modello educativo attento alle diversità e alla solidarietà verso paesi più poveri.

La macelleria sanminiatese ha fatto la sua parte aiutando Sant'Egidio per il cibo. Quest'anno l'aiuto è arrivato anche a bambini e bambine dall'Ucraina, fuggiti dal paese martoriato dalla guerra e giunti in Toscana per imparare l'italiano e integrarsi.