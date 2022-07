Il ponte sulla Pesa diventa simbolo di pace

La sezione ANPI di Montelupo Fiorentino "XXV aprile" in collaborazione con l'AUSER di Montelupo, organizza un presidio Sabato 23 luglio a Montelupo Fiorentino aderendo alla "giornata di mobilitazione nazionale per la pace" indetta da EUROPE FOR PEACE

Il presidio si terrà sulle 2 sponde del Ponte sul Torrente Pesa (da Piazza 8 Marzo 1944 a Piazza della libertà) dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Il Ponte verrà simbolicamente unito da una serie di scritte e di fogli bianchi su cui chi vorrà potrà apporre la propria firma.