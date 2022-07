Nel Sorriso di Valeria ritorna con gli eventi a settembre

L'associazione Nel Sorriso di Valeria augura a tutti i soci, sostenitori e amici, felici e serene vacanze.

Ci rivedremo insieme per gli appuntamenti di settembre:

- Domenica 11, ore 11: S. Messa, nella Chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso, in memoria della nostra Katiuscia Mariani nel suo decimo anniversario; seguirà pranzo solidale nel ristorante presso gli impianti sportivi di Casa Bonello, che servirà a finanziare le due borse di studio in suo ricordo.

- Domenica 18: l'International Police Association, IPA sezione di Pisa, organizzerà, presso il Centro sportivo di Fornacette, il 4° Memorial di calcio a cinque in beneficenza intitolato "Ai caduti delle Forze dell'Ordine nell'adempimento del proprio dovere" e dedicato al generale Paolo Semeraro. Parte dei proventi saranno devoluti alla nostra Associazione, che parteciperà al Memorial con una propria squadra, organizzata dal socio fondatore Gerardo Pascale, che lo scorso anno si è aggiudicata il Trofeo.

L'incontro, a San Miniato, per l'anniversario di Valeria, sarà sabato 19 Novembre