Nuovi lavori al campo sportivo di Forcoli

Il Comune di Palaia ha ottenuto un importante finanziamento sul recente bando regionale per l’impiantistica sportiva. Un contributo della Regione Toscana di 342.000 euro, che si sommerà al cofinanziamento comunale di 58.000 euro, per un totale di lavori di 400.000 euro in programma per i prossimi mesi allo stadio Brunner di Forcoli. Previsti il rifacimento totale degli spogliatogli, il completamento della recinzione esterna, la sostituzione della rete del campo, l’adeguamento degli spazi igienici per persone disabili, la realizzazione del pozzo e il miglioramento del terreno di gioco. «Un riconoscimento importante per il nostro Comune – dichiara il sindaco di Palaia Marco Gherardini – che premia un progetto ben fatto e che si è piazzato ai primi posti del bando regionale. Un progetto a cui abbiamo lavorato, insieme a tanti altri, durante l’emergenza sanitaria, consapevoli delle diverse opportunità che si sarebbero andate ad aprire di lì a poco. L’impiantistica sportiva è al centro dell’impegno dell'Amministrazione, convinti che investire sui valori dello sport significhi guardare al futuro e al bene delle nuove generazioni»

Fonte: Comune di Palaia