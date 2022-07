Ramo cade in strada, ferito motociclista finito contro un'ambulanza

Incidente questo pomeriggio a Lido di Camaiore dove un uomo ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava per evitare un ramo improvvisamente caduto in strada, finendo nella corsia opposta contro un'ambulanza. Il conducente della due ruote, un uomo di circa 40 anni di Forte dei Marmi, ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia. In corso accertamenti da parte della polizia municipale di Camaiore, intervenuta sul posto, sia sulla dinamica dell'incidente che sulla verifica di proprietà della pianta dalla quale è caduto il ramo.