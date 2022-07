Riapre la Casa del Popolo di Fibbiana dopo i 2 anni del Covid

Riapre dopo due anni la Casa del Popolo in Borgo dei Guerri a Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino.

La casa del popolo fu chiusa a causa dei mancati incassi dovuti alla chiusura e alle restrizioni causate dall’emergenza Covid.

Ci sarà una grande festa domani, sabato 23 luglio, dalle 18.30 in poi con inaugurazione e taglio del nastro e a seguire un apericena.

"Siamo felici che torni un presidio importante come è una casa del popolo. Una realtà nata oltre sessant’anni fa, fortemente radicata nel territorio è una ricchezza per la popolazione. Ci auguriamo che domani ci sia tanta gente e che tanta altra frequenti la casa del popolo anche in futuro", così Simone Peruzzi, segretario del Pd di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa