Riorganizzato il servizio bus che collega Firenze con Impruneta

Novità per il servizio bus che collega Firenze e Impruneta. Dal 1° agosto il servizio urbano che connette i due territori sarà riorganizzato con la nascita di tre nuove linee che garantiranno maggiori collegamenti e intermodalità tra zone, frazioni e città.

La modifica del servizio, definita da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comuni di Firenze e Impruneta nelle scorse settimane, nasce e sarà attuata da Autolinee Toscane per rispondere più puntualmente alle esigenze emerse dal territorio.

"Partono finalmente dall'1 agosto i servizi fortemente richiesti dall'amministrazione comunale e dai cittadini di Impruneta per potenziare il trasporto pubblico locale, incrementare la mobilità e le direttrici di trasporto pubblico verso i punti di interesse principale della grande Firenze", dichiara Francesco Casini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Mobilità.

"Potenziamento delle linee, rinnovo del parco mezzi e intermodalità sono punti chiave delle politiche regionali nell’ambito dei trasporti – spiega l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Stefano Baccelli – La sfida della Toscana, sia in ambito ferroviario che in ambito di trasporto pubblico locale, è proprio quella di rendere sempre più efficiente, affidabile, confortevole il servizio. Con l’obiettivo di incentivare l’utenza all’utilizzo del mezzo pubblico a favore della sostenibilità ambientale”

“Per Impruneta - dichiara il Sindaco Alessio Calamandrei- è una vera e propria rivoluzione. Mi auguro che lo sforzo fatto per migliorare il servizio venga premiato con un utilizzo sempre maggiore del mezzo pubblico“.

Dal 1° agosto viene riorganizzato il servizio, con le nuove linee 39, 65 e 85. Per rispondere in modo più adeguato, anche a seguito dell’entrata della tratta con Impruneta nella rete urbana di Firenze, saranno istituite due nuove linee, che avranno ognuna due diramazioni (39A, 39B, 65A, 65B), andando a sostituire le attuali linee 336A e 336B, le quali, dal 1° agosto, saranno soppresse. Viene istituita anche la linea 85, che garantirà il collegamento da e per l’Ospedale di Santa Maria Annunziata e durante il periodo scolastico con l’Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. Nello specifico:

• Le linee 39A e 39B collegheranno Impruneta direttamente con Firenze (Fino all’Autostazione di Santa Caterina, nei pressi della Stazione di Santa Maria Novella) con 21 corse complessive nelle ore di punta (Nelle fasce 06:00-08:00; 11:45-14:15; Dalle 16:15 alle 19:00 circa) passando entrambe dal Galluzzo. La 39A transiterà da Pozzolatico mentre la 39B da Bagnolo-Tavarnuzze. Nel tratto tra il Galluzzo e l’autostazione di Firenze, sia in andata che ritorno, faranno lo stesso itinerario che attualmente svolgono le linee 36 e 37.

• Le linee 65A e 65B nascono a supporto dei collegamenti tra Impruneta e Firenze con 31 corse complessive fuori dalle ore di punta (Nelle fasce orarie 08:00-11:30; 14:30-16:30; dalle 18:30 circa alle 20:30). La linea 65A collegherà Impruneta con Pozzolatico-Galluzzo (Dove sarà possibile prendere i bus 11, 36, 37 in direzione Firenze centro) mentre la linea 65B collegherà Impruneta con Tavarnuzze (Dove sarà possibile prendere la linea 37).

• La linea 85. La nuova linea collegherà, dalle 7.15 alle 14:20, Impruneta con l’Ospedale di Santa Maria Annunziata (Ponte a Niccheri) e farà servizio svolto per l’Istituto Gobetti Volta nel periodo scolastico. Da Grassina sarà possibile prendere la linea 31 in direzione Firenze.

• Rimarranno le linee extraurbane 366C e 366D che continueranno a fare servizio all’interno del Comune di Impruneta.

Per utilizzare le tre nuove linee (39, 65 e 85) dovrà essere acquistato il titolo di viaggio urbano, che consentirà di muoversi su tutti i servizi urbani dell’intera area metropolitana di Firenze. Mentre per le linee extraurbane (366C e 366D) è necessario il titolo di viaggio extraurbano.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Autolinee Toscane