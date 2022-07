Scritte No vax sulle paratie della linea ferroviaria a Rifredi: denunciate quattro persone

Scritte No vax sulle paratie fonoassorbenti e il muro di confine con la linea ferroviaria adiacente alla stazione ferroviaria di Rifredi, in via Vasco da Gama. I fatti sarebbero avvenuti questa notte. I carabinieri hanno denunciato quattro persone, tre uomini e una donna residenti tra le province di Prato e Lucca. I carabinieri sono stati allertati da un residente che ha segnalato persone con cappellini e mascherine che destavano sospetto. Intervenuti sul posto i militari hanno rintracciato le persone in via dei Caboto. Erano in possesso di due bombolette di vernice di colore rosso, un estintore contenente vernice rossa munito di lancia spray e tubo in gomma, due radioline walkie-talkie, un biglietto con la scritta, a penna, "oprt aguzzini vax fanatici assassini", e 33 fogli adesivi formato A4 riportanti ciascuno nove manifesti funebri di persone considerate decedute a seguito di inoculazione del vaccino anti Covid, e riportanti il logo "Ww i vaccini uccidono". Varie altre scritte, tra cui una con il testo riportato nel biglietto, sono state trovate nella zona.