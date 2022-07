Si avvicina alla ex nonostante il divieto e scoppia una lite: arrestato

Un 37enne di Piombino è stato arrestato ieri per aver violato il divieto di avvinarsi alla ex, che lo aveva denunciato per atti persecutori. Ad arrestarlo i carabinieri nella mattinata di ieri. A chiamare le forze dell'ordine un commerciante che ha segnalato tre persone, una donna e due uomini, che stavano discutendo animatamente sulla strada di fronte alla sua attività. Da quanto appreso il 37enne si era avvicinato alla ex con fare minaccioso, forse per gelosia. Il divieto di avvicinamento era stato emesso nel luglio 2021 dal tribunale di Livorno. Il 37enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, in regime precautelare.