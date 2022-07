Uccise la moglie con 27 coltellate, condanna all'ergastolo

Il tribunale di Grosseto ha condannato all'ergastolo Adrian Luminita, l'uomo che uccise la moglie 32enne Madalina il 6 dicembre 2020 trafiggendola con 27 coltellate durante una lite per gelosia nella dependance di una villa nella campagna di Capalbio. I due vi lavoravano come custodi. È stato stabilito un risarcimento alla famiglia di un milione di euro. Dopo l'omicidio, l'uomo aveva tentato di dare fuoco al cadavere per cancellare le prove. Poi si consegnò alle forze dell'ordine e confessò il delitto.