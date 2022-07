Anche Giani alla presentazione del progetto Mattone del Cuore a Forte dei Marmi

Interverrà anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, assieme al sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, a una dei proprietari del Twiga Beach Club, Daniela Santanché, e al giornalista e scrittore Paolo Brosio, alla conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del progetto Mattone del Cuore Canzone del cuore, in calendario lunedì prossimo, 25 luglio, ore 12.30, a Forte dei Marmi.

Alla conferenza stampa saranno presenti anche svariati personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui esponenti della Nazionale italiana cantanti e tennisti a riposo e in attività, i cui nomi, però, saranno svelati al momento dell’incontro con i giornalisti.

Le iniziative, che culmineranno con la serata del 23 agosto a Villa Bertelli, si svolgeranno in diversi luoghi della Versilia: dal Twiga Beach di Marina di Pietrasanta al Tennis Italia di Forte dei Marmi e allo stabilimento Alpemare di Andrea Bocelli sempre al Forte, nei giorni 22 e 23 agosto. Sono in programma tornei di paddle e di tennis con molti vip e ci sarà anche una serata glamour.

Scopo dell’iniziativa, organizzata dall’associazione onlus Olimpiadi del Cuore, è raccogliere fondi per i diversi progetti in cantiere a Međjugorje, cittadina della Bosnia Erzegovina nota per le apparizioni della Madonna, dove è in costruzione il primo Pronto soccorso per cittadini di tutte le etnie.

L’animatore di queste iniziative, Brosio, è stato protagonista anni fa di una conversione che l’ha reso molto vicino alle attività spirituali di Međjugorje. Da qui, l’impegno teso a sviluppare azioni di solidarietà concreta. E’ previsto anche un aiuto per famiglie italiane in difficoltà a causa della pandemia e degli effetti economici causati dalla guerra.

La conferenza stampa si terrà lunedì 25 luglio, ore 12.30, sulla Terrazza del Fortino di Forte dei Marmi, via Stagio Stagi 44.

Fonte: Regione Toscana