Biblioteca e racconti nei parchi di Empoli: i prossimi appuntamenti

Nuova settimana, nuovo programma di iniziative da vivere all’aperto nel verde del Parco di Serravalle e nei giardini cittadini delle frazioni. Tutto grazie alle attività estive promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli.

Ad attendere gli affezionati lettori, dai piccoli ai grandi, ci saranno loro, le bibliotecarie Giulia e Antonella della Sezione Ragazzi, chiusa il lunedì e il giovedì, per farvi divertire al Parco di Serravalle dalle 16.30 alle 19.30.

Durante le iniziative a partire dalle 16.30 sarà aperto anche il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti.

Dal giorno 8 al 20 agosto 2022 tutte le iniziative al parco sono sospese per chiusura generale della biblioteca.

Ecco il programma da non perdere al Parco di Serravalle: lunedì 25 luglio 2022, alle 17.30, Fiori ed insetti con le dita. Tempere e fantasia: questi gli ingredienti che saranno utilizzati insieme alla bibliotecaria Giulia per realizzare bestiari e giardini fantastici. Siete pronti ad impiastricciarvi tutti? Giovedì 28 luglio 2022, sempre alle 17.30, per l’Ora del Racconto al Parco, Attenzione animali liberi! Pericolose tigri e altri affamati felini sono scappati dalle pagine dei libri. Ma niente paura, la bibliotecaria Antonella sa benissimo dove possono essersi nascosti. E voi, dovrete trovarli. Ce la farete? Mentre per gli adulti l’appuntamento è con il fatto a mano, la creatività del gruppo delle sferruzzanti che ogni lunedì, alle 16.30, stupiranno i presenti appassionati e curiosi con il mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Per partecipare agli incontri è necessario scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Dove si sposterà la prossima settimana l’Ora del Racconto nei parchi pubblici della città, con le sue letture entusiasmanti e il punto prestito? Mercoledì 27 luglio 2022, alle 17.30, sarà la volta del Parco pubblico di Corniola. Lo stesso giorno ci sarà un graditissimo fuori programma in notturna in un’altra frazione: ad Avane, il 27 luglio, alle 21.30, nella Piazza dei Cavalieri, letture e piccolo punto prestito a lume di Luna.

Si tratta di Iniziative importanti della biblioteca comunale Renato Fucini per portare libri e letture nei parchi delle principali frazioni empolesi anche con la disponibilità di un piccolo punto prestito allestito in cui prendere in prestito, restituire o fare prenotazioni. L'orario è dalle 17.30 alle 19.30.

E c’è una bella novità, una nuova data da segnare in agenda: 14 settembre 2022, alle 17.30, l’Ora del Racconto va in tournee nei Giardini di Pagnana.

Questo il calendario:

27 luglio - Parco pubblico di Corniola;

03 agosto - Giardino di Pontorme (via Giro delle Mura nord);

24 agosto - Giardino di Pozzale;

31 agosto - Giardino in Carraia;

07 settembre – Giardino di Ponzano (via Enea Galletti).

New entry: 14 settembre Giardini di Pagnana

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it, 0571 757873

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa