Fermato ha addosso hashish e 1600 euro: denunciato 22enne a Firenze

Fermato per un controllo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e migliaia di euro in contanti. Per questo è stato arrestato ieri sera dalla polizia un 22enne fiorentino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane fermato intorno alle 21.30 in via Pratese da una volante della Questura di Firenze, è stato sorpreso con addosso 26 grammi di hashish e oltre 1600 euro in contanti. Successive verifiche nell'abitazione del 22enne hanno portato al sequestro di un altro etto della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.