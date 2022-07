Incendi d'auto a Prato per cause sentimentali, due denunce

Sono stati denunciati dalla polizia due uomini residenti a Prato, presunti responsabili di due incendi dolosi su auto parcheggiate in strada, il primo avvenuto il 19 luglio nel quartiere Maliseti e il secondo la notte successiva, in zona la Pietà.

Le indagini della polizia hanno consentito di mettere in relazione i due episodi, individuando come presunti responsabili i due, cittadini stranieri, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Secondo quanto emerso il motivo degli incendi sarebbe riconducibile ad un regolamento di conti per cause sentimentali, legate ad una passata relazione con la stessa donna. L'incendio del 20 luglio sarebbe infatti una vendetta, da parte di uno degli indagati, per il primo incendio nella zona di Maliseti.