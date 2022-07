I vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Signa in via Castelletto, per l'incendio di un'uliveta. Sul posto 3 squadre e 6 automezzi, dal distaccamento di Fi- Ovest, di Calenzano e dalle sede centrale, con il supporto del comando di Prato. Richiesto anche l'intervento di un elicottero AIB e squadre di terra del personale della Regione Toscana.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO