Incendio Massarosa, aperto un fascicolo d'inchiesta: nessun innesco trovato e segnalazioni da verificare

È stato aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per l'incendio boschivo che da giorni sta bruciando i boschi di Massarosa, ma "allo stato attuale non è stato trovato alcun innesco, anche se ci sono state diverse segnalazioni tutte da verificare". È quanto ha reso noto il procuratore di Lucca Domenico Manzione.

"L'articolo 423 bis prevede, - spiega Manzione - l'ipotesi colposa e quella dolosa. Il compito degli investigatori e quello di verificare o escludere quella dolosa, ma al momento non c'è alcun dato oggettivo".

Manzione sottolinea che "le segnalazioni provenienti dal passante, dal ciclista da chi ritira la spazzatura, processualmente non bastano. Aver visto una persona con aria sospetta a una certa ora più o meno coincidente con quella in ci si è verificato l'incendio non dice molto. Abbiamo bisogno di dati oggettivi".