Contromano e ubriaco travolge 17enne in motorino: denunciato, grave la giovane

Gravissimo incidente questa notte a Empoli, in zona Santa Maria. Poco prima delle due un'auto ha imboccato una strada contromano travolgendo un motorino guidato da una giovane di 17 anni. La ragazza è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Empoli. Il conducente dell'auto che procedeva contromano, nei pressi di via della Repubblica nella zona dell'ospedale, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito. L'autista, un 60enne, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente per lesioni stradali gravi mentre i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

La giovane, residente nell'empolese, ha riportato importanti traumi e nella notte sarebbe stata operata d'urgenza. Adesso si trova all'ospedale San Giuseppe in prognosi riservata e da quanto si apprende non è escluso che possa essere trasferita all'ospedale fiorentino di Careggi.