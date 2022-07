Ispezione ai ponti della 429: chiusure tra Certaldo, San Gimignano e Gambassi Terme

Per eseguire alcune ispezioni ai ponti, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura in entrambi i sensi di marcia della Sr 429 'Variante di Certaldo', precisamente dal km 12+050 al km 17+650 circa. Le chiusure, che quindi riguarderanno i Comuni di San Gimignano, di Gambassi Terme e di Certaldo, sono previste per il giorno 26 luglio 2022, dalle ore 8 alle 22. Dal km 17+650 al km 18+200 sarà consentito l’accesso ai frontisti, ai mezzi di soccorso e pronto intervento.

All'esito dell'ispezione saranno valutate le condizioni dei giunti e deciso su quali sarà necessario intervenire, anche da subito, con lavori di messa in sicurezza. In tal caso non è escluso che si debba prolungare la chiusura della strada fino al termine dei lavori.