Memoria in musica a Empoli, "Tutti in piedi" cerca musicisti e cantanti

Un evento nel segno della musica e del ricordo, per onorare la memoria dei 29 empolesi fucilati per rappresaglia dai nazisti il 24 luglio 1944. È "Tutti in piedi...In cammino", evoluzione dell'appuntamento dal titolo "Tutti in piedi", lo scorso anno alla quinta edizione: è organizzato dal Comune di Empoli con la collaborazione del Centro studi musicali Ferruccio Busoni, di Giallo Mare Minimal Teatro e del Centro Attività Musicali, e si svolgerà come da tradizione in piazza 24 Luglio. Appuntamento giovedì 28 luglio 2022, a partire dalle 21.15.

L'obiettivo dell'iniziativa, che rientra nel cartellone delle celebrazioni del 24 luglio, è lo stesso di sempre: mantenere viva la memoria di ciò che è stato e di chi ha pagato con la vita la volontà di difendere il Paese e conquistare la democrazia. Per farlo però è stata scelta una formula che vedrà protagonisti anche Banda e Coro improvvisati, guidata dai musicisti del Cam. Porte aperte a tutti coloro che abbiano voglia di suonare o cantare: saranno distribuiti gli spartiti e i testi delle canzoni, fra le quali l'Inno di Mameli, l'Inno alla gioia, Bella Ciao, ...E io ero Sandokan. E i presenti avranno anche la possibilità di contribuire al 'concerto' grazie ai kazoo, semplici strumenti musicali, che il Centro Busoni donerà quella sera.

Ma oltre alla musica, ci sarà spazio anche per il ricordo, grazie a interventi e contributi. A partire da quello dello storico Paolo Santini che fornirà un inquadramento storico della serata, nel corso della quale si terranno le proiezioni di un video dedicato alla deportazione e della video-intervista, inedita, a Vieri Tani: ormai scomparso, era fra i Volontari della libertà empolese che il 13 febbraio 1945 partirono per andare ad unirsi alle formazioni alleate impegnate sull’Appennino fra Emilia Romagna e Toscana. Concluderanno la serata una lettura di Vania Pucci per Giallo Mare Minimal Teatro, che darà voce alla testimonianza di Arturo Passerotti, unico superstite della strage di piazza 24 Luglio, e gli interventi istituzionali.

"Vogliamo rilanciare questo evento e coinvolgere più che mai la cittadinanza, utilizzando la musica, il racconto, il canto e l'arte come strumenti per coltivare la memoria - sottolinea Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega in materia di Cultura della Memoria - Il nostro auspicio è che in tanti decidano di aderire a Coro e Banda improvvisati e di partecipare a un evento che vuole omaggiare gli empolesi uccisi".

Le celebrazioni dell'eccidio del 24 Luglio 1944 si apriranno domani, domenica 24 luglio 2022: alle 10.30, celebrazione della santa messa a suffragio dei caduti, nella Collegiata di Sant’Andrea, in Piazza Farinata degli Uberti, officiata da Don Guido Engels. Seguirà, alle 11.30, la deposizione della corona d’alloro al monumento ricordo in Piazza XXIV Luglio, alla presenza delle autorità istituzionali, militari e civili.

Per l’occasione si rendono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità riportate nel dettaglio: dalle 10 del giorno 24 luglio 2022 fino al termine della cerimonia, Piazza XXIV Luglio, ambo i lati del tratto compreso tra Largo della resistenza e via dei Neri, Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto autorizzati e all’intersezione con via Cavour, Divieto di Transito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa