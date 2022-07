Modifiche domenica sera in Sant’Agostino in occasione dei fuochi d’artificio

Modifiche temporanee alla circolazione sono previste domenica 24 luglio nella zona di Sant’Agostino per consentire lo spettacolo pirotecnico in onore di San Jacopo, in programma verso le 23.

Nello specifico, dalle 19 del 24 luglio alle una del 25 luglio, in via Buzzati e via Salvatorelli sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, consentendo comunque l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa