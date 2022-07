Nelle scuole progetti di educazione alla legalità: la proposta di Lega Empoli

Nel trentesimo anniversario delle stragi mafiose del 1992, abbiamo il dovere di essere presenti anche nelle scuole per offrire alle nuove generazioni spunti di riflessione e portar loro testimonianze su un passato, comunque recente, che non va dimenticato. Sarebbe opportuno che i giovani lo sapessero poiché anche a Empoli, come ovunque, il potere criminale mafioso si è consolidato nel sistema sociale ed economico: dalla mafia degli appalti nell’edilizia, al business del traffico della droga, allo smaltimento dei rifiuti fino al riciclaggio. Un potere che ha ormai da tempo ha varcato i confini oceanici fino alla conquista dei mercati globali.

Sull’argomento il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Andrea Picchielli propone di portare un atto in Consiglio Comunale per incentivare nelle scuole empolesi l’Educazione alla Legalità con interventi di studio e ricerca e favorire lo sviluppo nelle nuove generazioni di una coscienza antimafiosa. A tal proposito inoltre Tiziana Bianconi, Segretario della Sezione Lega di Empoli, in sinergia con il dipartimento giustizia Lega della Provincia di Massa rappresentata dall’avvocato Carmen Federico, con la Consigliera del Comune di Viareggio Maria Domenica Pacchini, con gli onorevoli Manfredi Potenti e Gianluca Cantalamessa hanno organizzato un tavolo di lavoro teso ad approntare un progetto rivolto proprio ai giovani che coinvolgerà scuole di molte città italiane, tra cui Empoli e il comprensorio della Valdelsa, oltre ad altre realtà toscane. Lo scopo è quello di utilizzare tutti gli strumenti e le risorse umane di grande valore, come magistrati e valorosi uomini dell’arma, per utilizzare al meglio il ruolo della scuola nella comunità civile mediante iniziative tese a potenziare la memoria storica, la conoscenza dei principi di legalità, dei diritti umani, della Costituzione Italiana.

Fonte: Lega Empoli