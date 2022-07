Notti dell'Archeologia a Montaione, visita allo scavo romano di Sant'Antonio

Dal 1 al 31 luglio 2022 tornano le "Notti dell’Archeologia". Giunta alla ventiduesima edizione questa importante rassegna costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche. Il ricco programma si snoda con eventi su tutto il territorio regionale, ed è rivolto ad un pubblico di appassionati e curiosi di tutte le età.

Il Comune di Montaione, che aderisce da molti anni all’iniziativa, quest’anno, in collaborazione con l’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina, giovedì 28 luglio propone la visita guidata al sito romano di Sant’Antonio, grazie alla quale sarà possibile conoscere la storia di tale insediamento e lo stato attuale della ricerca archeologica. La visita, prevista a partire dalle ore 19, sarà a cura degli archeologi che si occupano dello scavo.

Montaione conserva numerosi reperti che testimoniano la presenza romana sul territorio: oltre alla cisterna del III secolo in loc. Muraccio (uno dei più cospicui resti romani di tutta la Valdelsa), c’è una apposita sezione nel Museo Civico Archeologico che presenta anche frammenti dei pavimenti a mosaico policromo provenienti proprio dagli scavi già realizzati nell’area di Sant’Antonio, verosimilmente appartenenti a una villa di età imperiale romana (I-V sec. d.C.).

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata direttamente presso l’ufficio turistico di Montaione di via Cresci 17. Per telefono al numero 0571 699255 (lun-sab 10-13; 16-19, domenica 10- 13). Per e-mail all’indirizzo turismo@comune.montaione.fi.it I posti sono limitati, pertanto le prenotazioni via email si intendono confermate con una risposta da parte dell’ufficio.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche