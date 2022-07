Ruba catenine d'oro in discoteca, denunciato 24enne

Mentre si trovava nella pista da ballo avrebbe rubato a due ragazzi delle catenine d'oro. Fermato dal personale di vigilanza del locale il giovane è stato denunciato dalla polizia.

È successo questa notte in una discoteca di Marina di Pietrasanta, dove è intervenuta la volante del Commissariato di Forte dei Marmi. Sul posto gli addetti alla vigilanza avevano fermato il presunto autore dei furti, un ragazzo di 24 anni nato e residente a Genova riconosciuto dalle vittime come il responsabile. Il 24enne aveva nascosto le collanine rubate dentro le scarpe, ritrovate a seguito di perquisizione e restituite ai proprietari. Portato in Commissariato il 24enne, con precedenti di polizia in reati predatori, è stato denunciato per furto aggravato e reso destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Pietrasanta.

Mercoledì scorso presso il Commissariato di Forte dei Marmi la polizia ha incontrato i responsabili della sicurezza delle discoteche dei comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta, al fine di consolidare "un modello di 'Sicurezza Partecipata' - spiega il Commissariato - proprio per questo tipo di collaborazione che la notte scorsa ha avuto un epilogo favorevole".