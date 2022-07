Spara dal terrazzo con il fucile a pallini e colpisce un passante, denunciato a Firenze

Mentre passeggiava è stato colpito alla testa da alcuni pallini e chi li aveva sparati è stato denunciato. È successo ieri pomeriggio in viale Ariosto a Firenze, dove un passante ha allertato il 112 dicendo di essere stato improvvisamente colpito dietro la testa da dei pallini di plastica, sparati da un fucile imbracciato da un uomo affacciato dal terrazzo di un palazzo.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Sesto Fiorentino, che ha subito identificato la persona ritenuta responsabile del gesto, un fiorentino di 40 anni. L'uomo si sarebbe giustificato di fronte ai poliziotti dicendo che voleva solo fare uno scherzo ad un suo amico che stava effettivamente passeggiando in strada, accanto all'uomo raggiunto dai pallini. Il fucile soft-air, di libera vendita, è stato consegnato immediatamente dal 40enne alla polizia, insieme alle sue munizioni. La vittima dell'accaduto al momento non ha riportato alcuna lesione, mentre il 40enne è stato denunciato per getto pericoloso di cose.