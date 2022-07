Mercoledì 27 luglio, alle 19 ci ritroveremo come Anpi a Montelupo Fiorentino per un saluto sopra il "Voltone" (slargo fra via F.lli Cervi 2/4 e via di Vittorio) in memoria dell'eroico gesto dei partigiani "Tabarino e Ruzzolo" (Lorenzo Lucchesi e Rizieri Prosperi) che salvò dalla distruzione un intera frazione di Montelupo. (Qui il racconto per intero dello sminamento del Voltone: https://left.it/2018/09/26/lo- sminamento-del-voltone-una-bel la-pagina-di-storia-antifascis ta/ ). Sarà un momento assolutamente informale e di riflessione, in attesa della cerimonia per l'intitolazione ufficiale di quello spazio.

Fonte: Anpi Montelupo