Si aggirava in strada disorientato con una siringa in mano. Un giovane con problemi di tossicodipendenza è stato fermato ieri mattina a mezzogiorno e mezzo dalla poliza di Pisa in via Colombo, su segnalazione di alcuni residenti. Sul posto sono giunte due pattuglie che hanno convinto il ragazzo a mollare a terra la siringa. È stato poi trasferito in pronto soccorso per le cure del caso.