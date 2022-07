Maneggia un'arma al bar, ma è a salve: denunciato per procurato allarme

Momenti di tensione ieri sera quando da una telefonata giunta alla centrale operativa dei Carabinieri di Prato da parte di un cittadino si è appreso che in un bar di via Limberti vi era un uomo che stava armeggiando con una pistola semiautomatica, arrivando perfino a caricarne il caricatore in pubblico.

Sul posto sono state mandate pattuglie della sezione radiomobile e della stazione di Iolo che sono entrate in azione in assetto antiproiettile e attivando tutti i protocolli di sicurezza previsti in situazioni di tale emergenza.

L'uomo è stato bloccato mentre si trovava a un tavolo del bar a consumare. I carabinieri hanno accertato che l'arma era a salve, con il tappo rosso previsto per legge. Ma c'era stata tanta paura in chi aveva assistito alla scena.

La pistola e le munizioni, acquistate poco prima presso un armeria del capoluogo, sono state sequestrate; l’uomo, pregiudicato, senza fissa dimora, di 61 anni, dovrà rispondere di procurato allarme.