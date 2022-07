Sgarbi torna a San Miniato come 'turista della domenica'

Una domenica pomeriggio nel centro storico di San Miniato per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte e politico ha colto l'occasione oggi per visitare le bellezze della città accompagnato dal sindaco Simone Giglioli. "L'amico Vittorio Sgarbi", come lo ha definito il primo cittadino, si è soffermato per una seconda volta dopo la presentazione del suo libro alla Fondazione CRSM lo scorso anno. Tra le sue tappe la Sala delle Sette Virtù e l'Oratorio del Loretino in municipio, il Museo diocesano e il Duomo, le chiese della Nunziatina e del Santissimo Crocifisso. Sgarbi ha potuto scambiare due parole anche con il vescovo Andrea Migliavacca.