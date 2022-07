11Lune, a Peccioli arriva Noemi

Tutto pronto per il gran finale al femminile dell’edizione 2022 di 11Lune, con Noemi, Elena Sofia Ricci e Gianna Nannini. Mercoledì 27 luglio l’Anfiteatro Fonte Mazzola ospiterà per prima la cantante romana, gli ultimi biglietti disponibili saranno in vendita anche la sera stessa alla biglietteria dell’Anfiteatro.

Noemi ha conquistato il palco di Sanremo con la sua voce e la sua grinta.

Il brano “Ti amo non lo so dire” è stato certificato Disco D’Oro e in questi mesi si è schierata al fianco di Save The Children per i bambini bisognosi di tutto il mondo.

Ora Noemi è pronta a tornare live e il 27 luglio farà tappa a Peccioli presso l’Anfiteatro Fonte Mazzola, portando la musica e la meravigliosa carica di una delle artiste più apprezzate del panorama italiano in tutta la penisola.

Nella nuova tournée Noemi sarà accompagnata dalla sua band, tra le ultime hit e i suoi brani più amati.

Il 24 giugno Carl Brave e Noemi hanno lanciato il video ufficiale di “Hula-Hoop”, il loro nuovo singolo che arriva a un anno da “Makumba”, il duetto con cui hanno accompagnato l’estate 2021.

Il videoclip è stato diretto da Simone Rovellini ed è stato registrato nello stabilimento balneare “Il Tirrenino” di Nettuno (RM). Le immagini rispecchiano la leggerezza estiva del brano, con tanto sole, paesaggi di mare, vestiti colorati che svolazzano, passeggiate in bicicletta, coreografie nell’acqua, party notturni a base di vino bianco (“...che non si beve il rosso”), e gli immancabili hula-hoop, motivo portante della canzone.

Spettacolo a pagamento