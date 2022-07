Accordo Regione, Comune Livorno e Pierburg, Giani: "Intendiamo supportare settore automotive"

E’ stato firmato quest’oggi, lunedì 25 luglio, presso lo stabilimento di Livorno della Pierburg Pump Technology Italy, un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Comune di Livorno e Pierburg Pump Technology Italy teso ad instaurare una partnership capace di innescare una proficua collaborazione tra le parti durante le varie fasi di sviluppo dei nuovi prodotti e le successive implementazioni del sito produttivo livornese, che è uno dei maggiori della Pierburg in Italia, garantendo supporto verso la transizione che il settore Automotive si appresta ad attraversare.

L’accordo è stato sottoscritto dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, supportato dal capo di gabinetto Paolo Tedeschi, dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, dallo chief executive officer dell’azienda e dal Livorno plant manager, Frank Maurer ed Oliver Graessel, rispettivamente l’amministratore delegato della Pierburg Italy e il direttore dello stabilimento livornese. La sede principale della Pierburg è in Germania.

Il presidente Giani ha garantito la “massima collaborazione” della Regione.

Nel comunicato emesso in modo congiunto da Regione Toscana, Comune di Livorno e Pierburg Pump Technology Italy, in relazione alla dichiarazione del presidente Giani, tra l’altro, si legge: “La Regione Toscana intende supportare fattivamente l’intero settore automotive che conta importanti presenze sul nostro territorio e che sta affrontando una trasformazione epocale, dovuta allo sviluppo accelerato di alcuni trend, quali l’elettrificazione del veicolo, la riduzione delle emissioni inquinanti, lo sviluppo di veicoli a guida autonoma”.

La dichiarazione integrale del presidente Giani, come quelle del sindaco di Livorno e dei dirigenti della Pierburg, sono contenute nella nota congiunta, che proponiamo in allegato.

Nota congiunta Regione Toscana, Comune di Livorno, Pierburg Pump Technology Italy

La Pierburg Pump Technology Italy S.p.A., facente parte del gruppo multinazionale Rheinmetall AG all’interno

della Divisione “Sensors & Actuators”, ha il suo principale sito produttivo a Livorno ed è un’azienda leader nel

settore Automotive. Ha un’esperienza pluriennale nella progettazione e produzione di pompe olio e

depressori per autoveicoli, per veicoli commerciali leggeri ed industriali. Già da tempo ha incrementato

sensibilmente i suoi investimenti, nonché le proprie attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore elettrico,

con focus sull’e-mobility, in considerazione del fatto che il mercato Automotive nei prossimi anni vedrà

sempre più affermarsi questo tipo di tecnologie.

L’Azienda opera in un contesto industriale che recentemente è divenuto estremamente mutevole e

condizionato da alcuni megatrend, quali la riduzione delle emissioni inquinanti, il car sharing, la guida

autonoma e la connettività, che hanno causato un rallentamento del settore. Inoltre la forte pressione

politica verso l’e-mobility, l’incertezza dei mercati e le conseguenti strategie dei costruttori auto fanno

registrare una riduzione delle quote di mercato delle propulsioni a combustione interna (diesel in primis)

compensate da un lieve incremento delle propulsioni ibride e full-electric.

All’interno del sito di Livorno vi è un reparto di R&S, centro di eccellenza tecnologica per tutta la Divisione

“Sensors & Actuators”, che conta oltre 60 persone che quotidianamente si occupano di sviluppare nuove

applicazioni di prodotto, producendo e testando i relativi prototipi. Tutte le pompe ad olio del Gruppo

Rheinmetall vengono quindi seguite dal sito toscano, questo è un plus ed un fiore all’occhiello per il sito

livornese. Tale ente, essendo punto di riferimento per i clienti europei e non, offre supporto alle sedi R&S

localizzate in USA, Giappone, Cina ed India, guidando la definizione del contenuto tecnico del prodotto,

nonché lo sviluppo di soluzioni innovative. Inoltre, l’Azienda sta incrementando, già da diverso tempo, il suo

impegno nello studio di applicazioni di pompe elettriche in ambito Automotive nonché potenzialmente

utilizzabili anche in altri settori.

In ottica di transizione tecnologica, la Regione Toscana, il Comune di Livorno e la Pierburg Pump Technology

Italy S.p.A. con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa intendono instaurare una partnership che inneschi

una proficua collaborazione tra le Parti durante le varie fasi di sviluppo dei nuovi prodotti, e successive

implementazioni produttive per il sito livornese, garantendo supporto verso la transizione che il settore

Automotive si appresta ad attraversare, anche tramite strumenti di supporto sui temi della formazione delle

risorse umane attualmente in forza presso il sito produttivo di Livorno.

La Pierburg Pump Technology Italy S.p.A. si prefigge quindi l’obiettivo di cogliere l’occasione che il mercato

offre verso la mobilità elettrica e le tecnologie green, avendo prefissato obiettivi di medio-lungo termine con

particolare attenzione a:

• crescita culturale, anche in ottica Industria 4.0, delle proprie risorse umane su nuovi prodotti e processi

nonché su competenze trasversali;

• sviluppo di prodotti modulari di nuova generazione (es. pompe ad olio elettriche), anche attraverso progetti

di R&S;

• investimenti per l’adeguamento delle linee di produzione sia per la produzione di serie sia per quella di

prototipi;

• investimenti per raggiungere una maggiore efficienza energetica.

Per la Pierburg Pump Technology Italy S.p.A. il Protocollo di Intesa sarà sottoscritto dal Dottor Frank Maurer,

in qualità di Amministratore Delegato, e dal Dottor Oliver Graessel, in qualità di Plant Manager e Consigliere

Delegato. Entrambi ritengono che, per cogliere le sfide che il futuro sta prospettando al settore Automotive,

sia sempre più necessario fare rete con il territorio, con le Istituzioni e con gli enti formativi che lo

compongono. “Uniti e facendo sinergie tra Azienda e Territorio si può garantire il successo di tutto il tessuto

socio-economico che circonda la Pierburg Pump Technology Italy S.p.A., un territorio che è composto anche

da altre Grandi Aziende del settore Automotive a cui si aggiunge tutto l’indotto locale e regionale”, sostiene

il Dottor Frank Maurer. “L’obiettivo di questo Protocollo di Intesa”, aggiunge Dottor Oliver Graessel, “è quello

di garantire il futuro cercando di essere dei pionieri nel nostro mercato di riferimento e di lavorare già da

oggi per farsi trovare pronti alle richieste dei nostri clienti con prodotti di alta gamma, qualità e innovativo

contenuto tecnologico ma con ridotti consumi e basso impatto ambientale, tutto ciò con processi innovativi

e tecnologicamente avanzati”. Dall’Azienda di Via Salvatore Orlando, coloro che hanno partecipato

attivamente alla sigla di questo Protocollo di Intesa, fanno sapere che lo spirito ed il motto alla base di questo

grande lavoro è sempre stato “Work today to ensure the next future” (ndr “Lavoriamo oggi per garantire il

domani”).

“La Regione Toscana intende supportare fattivamente l’intero settore Automotive che conta importanti

presenze sul nostro territorio e che sta affrontando una trasformazione epocale, dovuta allo sviluppo

accelerato di alcuni trend, quali l’elettrificazione del veicolo, la riduzione delle emissioni inquinanti, lo

sviluppo di veicoli a guida autonoma”, ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che

ha aggiunto: “Non a caso abbiamo ottenuto dalla Commissione Europea l'inserimento delle aree di presenza

dell'Automotive toscano all'interno della nuova Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale e, più di recente,

abbiamo aderito alla "Automotive Regions Alliance" lanciata dal Comitato delle Regioni. Pierburg Pump

Technology Italy S.p.A., con la sua grande esperienza e leadership a livello mondiale nella produzione di

pompe ad olio per autoveicoli, sta programmando le attività dei prossimi anni per non farsi trovare

impreparata all’appuntamento con questi cambiamenti di paradigma. E la Regione, siglando oggi il Protocollo

di Intesa anche assieme al Comune di Livorno, è al fianco della transizione che l’Azienda sta attraversando,

accompagnandola nello sviluppo di soluzioni innovative e di nuova generazione, come ad esempio le pompe

ad olio elettriche, supportando - tramite il suo ufficio Invest in Tuscany - i nuovi investimenti annunciati

dall’Azienda sul sito produttivo di Livorno e favorendo le attività di formazione e di aggiornamento del

personale già altamente qualificato qui lavora”.

Il Sindaco di Livorno Salvetti dichiara che “L'Automotive, sul nostro territorio costituisce una presenza

importante sotto il profilo occupazionale. Per questo come Amministrazione comunale siamo disponibili a

stringere alleanze di questo tipo che vanno nella direzione di operare per garantire il mantenimento di queste

presenze. In un momento di forti cambiamenti come quello che sta investendo il settore dell'Automotive è

necessario, ciascuno per le proprie competenze, e qui sta l'importanza di fare rete che questa

Amministrazione ha sempre predicato, mettere in campo tutte le strategie necessarie per poter affrontare

le sfide che pone il mercato e farci trovare preparati per il futuro”.