"Brutti fr..", aggressione omofoba a Capalbio verso un giornalista

Aggressione verbale omofoba in Toscana nei confronti di Michele Masneri, giornalista e scrittore romano. Nella giornata di ieri a Capalbio il giornalista del Foglio assieme al suo compagno è stato appellato in modo omofobo da una donna.

Ecco come ha riportato su Twitter la vicenda: "Oggi a Capalbio - sì, fa ridere - nella piccola Atene veniamo inseguiti da una signora che ci urla “brutti fr0c1 di merda”davanti ai suoi bambini. Non stavamo neanche limonando. Sì, lo so, sembra un remake di Ferie d’Agosto dove cambia tutto tranne il fr0c1 che è un evergreen".

Sempre sul social network tanti hanno esposto la loro vicinanza a Masneri per l'episodio increscioso avvenuto nella cittadina dell'Argentario.