Asl Toscana Centro, riorganizzata l’attività per i prelievi ematici nel territorio di Scandicci

L’Azienda Usl Toscana Centro ha comunicato la rimodulazione dell’attività intorno all’Ospedale San Giovanni di Dio per garantire una copertura del servizio di prelievo ematico più capillare sul territorio, e nel contempo liberare nuovi spazi da dedicare alle attività ambulatoriali ospedaliere; dall’ultima settimana di luglio 2022 presso l’Ospedale San Giovanni di Dio è infatti chiuso il punto prelievi dedicato a pazienti non ricoverati.

Per garantire ai cittadini la copertura del servizio in prossimità dell’ospedale di San Giovanni di Dio, di recente è stata aumentata l’offerta su Scandicci grazie a una convenzione col privato accreditato che ha portato all’attivazione di un nuovo punto prelievo, naturalmente senza costi aggiuntivi, con prestazioni da prenotare direttamente tramite il portale della Azienda Uscl Toscana Centro.

Su Scandicci i cittadini potranno fare riferimento anche sul punto prelievi presso i presidi socio sanitari Asl di via Vivaldi e, a Firenze, di via Canova.



“Assieme all’Azienda e a tutti i soggetti interessati in città siamo impegnati in queste settimane a valutare la possibilità di implementare ulteriormente il servizio, con l’obiettivo di organizzare attività di prelievo anche in altre zone del territorio per un’offerta ancor più capillare”, dice l’assessore alle Politiche socio sanitarie di Scandicci Andrea Franceschi.

“Grazie a questi punti in prossimità dell’ospedale, il servizio prelievo continuerà a funzionare come sempre garantendo prossimità e ampliando l’offerta della scelta sul territorio – è scritto nella nota dell’azienda Usl Toscana Centro - Al contempo gli spazi liberati dal centro prelievi all’interno dell’ospedale daranno la possibilità di implementare attività ambulatoriali di secondo livello (Psicooncologia, Ematologia, Oncologia, Lesioni Cerebrali Acquisite, Preospedalizzazione e Neurologia) funzionali anche per l’abbattimento delle liste di attesa. Rimarrà in ospedale solo una minima quota parte di prelievi ematici ma legati ad alcune specialistiche già presenti nel presidio come Reumatologia e Allergologia”.