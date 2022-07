Cala i pantaloni davanti ad una mamma con sua figlia, arrestato nell'Aretino

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di ieri nel parcheggio di un supermercato di San Giovanni Valdarno, dove un uomo ha compiuto atti osceni pubblicamente e di fronte ad una bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montevarchi, che hanno arrestato il soggetto di circa trent'anni, dopo la chiamata di emergenza giunta alla centrale operativa. Poco prima infatti, l'uomo si sarebbe avvicinato ad un'auto dove si trovavano una giovane mamma e la figlia di 7 anni, abbassandosi i pantaloni e mostrando i genitali.

Le urla della donna, sconvolta dalla scena, hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che sono subito corsi in suo aiuto convincendola a chiamare i carabinieri. Intervenute sul posto due pattuglie di Montevarchi, i militari hanno localizzato e bloccato il soggetto, prestando poi il necessario soccorso alla giovane mamma che si trovava in stato di agitazione. Contemporaneamente i carabinieri, per placare gli animi di alcuni clienti del supermercato che avevano fermato il 30enne, hanno deciso di accompagnare l'uomo in caserma prima che la situazione potesse precipitare e per approfondire l'accaduto. Da una prima ricostruzione dei fatti, emersa tramite il racconto dei presenti, l'uomo visibilmente ubriaco si sarebbe avvicinato all'auto nella quale la donna aveva appena sistemato la spesa e stava per ripartire insieme alla figlia. A questo punto il 30enne si sarebbe abbassato i pantaloni di fronte al finestrino posteriore, dove si trovava la bambina, iniziando a toccarsi le parti intime. La mamma, una volta accortasi di quanto stava succedendo, sarebbe subito scesa dall'auto mettendo in sicurezza la figlia e gridando aiuto. Clienti e presenti intorno al negozio sarebbero giunti in suo soccorso, bloccando l'uomo fino all'arrivo dei militari. Una volta in caserma il 30enne avrebbe dato in escandescenze e, nel tentativo di non farsi identificare, avrebbe colpito al volto un carabiniere. Il soggetto è stato dunque arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e inoltre denunciato per atti osceni di fronte ad una minore.