Canoa velocità, Biondo e Biagini medaglia d'argento

Ancora ottimi risultati per la squadra di canoa velocità, questa volta dai Campionati Italiani di società e Trofeo delle Regioni che si sono disputati a Revine. Le gare sono state anche valevoli come selezione per l’edizione 2022 degli Olympic Hopes che si svolgeranno a Bratislava.

Andrea Biagini e Niccolò Biondo volano in K2 e tagliano per secondi il traguardo dei 500 metri in categoria Junior, arricchendo con un argento il loro medagliere come equipaggio. In K1 sui 500 metri in categoria junior, settimo posto per Andrea Biagini e ottavo per Niccolò Biondo. Tra i Ragazzi, in K1 settimo posto per Niccolò Bassilichi.

Interessante quinto posto in K4 per l’equipaggio composto dal livornese Mazzara, Niccolò Biondo, Andrea Biagini e Niccolò Bassilichi.

Il prossimo appuntamento per la squadra allenata da Marco Guazzini sono i Campionati Italiani di velocità che si disputeranno dal 4 al 8 agosto sul lago di Castelgandolfo.