Centosessanta posti auto, alberi, ricariche elettriche: il nuovo parcheggio di Grassina prende forma

Centosessanta posti per la sosta, nuovi alberi per creare punti di verde e di ombra. Colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche. Nuovi lampioni a Led per dare luce all’area e telecamere per la videosorveglianza. Il nuovo parcheggio pubblico di Grassina prende forma. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera: sorgerà nell’area di via Bikila da circa 5mila metri quadrati che il Comune acquisirà come concordato dalla Casa del popolo. Per realizzare il nuovo parcheggio servirà un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro.