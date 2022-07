Consiglio comunale Cerreto Guidi, seduta dedicata a bilancio e Dup

È convocato per giovedì 28 luglio, alle ore 19,15, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.

Sono otto gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco;

Accordo di partenariato per la disciplina delle attività di accoglienza diffusa ai sensi dell’ordinanza di protezione civile N.881/2022: Approvazione;

Ratifica deliberazione G.C. N.94 del 30/06/2022 avente ad oggetto: “Variazioni e storni al Bilancio di previsione 2022/2024 ed al DUP 2022/2024 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2021”;

Ratifica deliberazione G:C. N.95 del 30/06/2022 avente ad oggetto “Variazioni e storni al Bilancio di previsione 2022/2024 ed al DUP 2022/2024”;

Ratifica deliberazione G.C. N.108 del 19/07/2022 avente ad oggetto “Variazioni e storni al Bilancio di previsione 2022/2024 ed al DUP 2022/2024 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2021”;

Assestamento di Bilancio 2022/2024 e salvaguardia equilibri di bilancio 2022-Presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio-Ricognizione sui programmi e verifica;

Presentazione al Consiglio comunale del Documento unico di programmazione 2023-2025;

Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sul semaforo in località Lazzeretto.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa