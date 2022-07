Consiglio comunale Empoli, si parla di ex Vitrum e dell'Eco Park

L’assemblea consiliare di Empoli si riunirà nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41, mercoledì 27 luglio 2022 a partire dalle 18 con proseguimento alle 21. Il Consiglio Comunale potrà essere seguito anche in diretta sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it/home e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli Fabricacomune relativa a illuminazione giardini pubblici.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli Fabricacomune relativa a iniziativa informativa su progettazione viabilità alternativa raddoppio ferroviario.

4. Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del d. lgs 267/2000.

5. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023. Terzo aggiornamento.

6. Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 238 della legge Regione Toscana n. 65/2014 e s.m.i. mediante approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione dell’asilo nido “Stacciaburatta” e del progetto definitivo del nuovo tratto stradale di collegamento tra via Righi e via Galletti. Adozione

7. Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 238 della legge Regione Toscana n. 65/2014 e s.m.i. mediante approvazione del progetto definitivo denominato "Eco-Park" - rigenerazione urbana fabbricato dismesso nel centro abitato di Ponte a Elsa". Adozione

8. Atto ricognitivo e di modifica degli impegni assunti nella convenzione tra il Comune di Empoli e la società Vitrum srl per l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo di cui alla scheda norma 1.2, posto in Empoli, in via G. da Empoli, via Curtatone e Montanara, via Tripoli e via Ricasoli. variante al PUA ai sensi dell’art. 112 della lrt 65/2014. Approvazione.

9. Atto integrativo e di modifica degli impegni assunti nella convenzione stipulata tra il Comune di Empoli e la società San Michele srl ed altri per l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo di cui alla scheda norma 6.6. Approvazione.

10. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2022. Approvazione.

11. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2022. Approvazione.

12. Odg presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli relativo a proposta di legge che modifica le norme sulla cittadinanza italiana, cosiddetta Ius Scholae.