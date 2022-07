Da mesi perseguitava una donna, arrestato ad Arezzo stalker seriale

Dal marzo scorso perseguitava una giovane, dipendente di un centro commerciale di Arezzo. Per questo un uomo di 69 anni, già condannato due volte in passato per fatti analoghi, è stato arrestato dalla polizia di Arezzo e adesso si trova ai domiciliari.

A far scattare le indagini la denuncia della donna, una 28enne, durante le quali sono stati accertati episodi di natura molesta da parte dell'uomo, sconosciuto alla vittima fino allo scorso marzo quando avrebbe iniziato a pedinarla. Gli episodi di stalking sarebbero aumentati da appostamenti quotidiani arrivando anche a tentativi di approccio di natura fisica. In seguito ai rifiuti, il 69enne avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti sempre più minacciosi anche in presenza dei colleghi della donna. Gli accertamenti hanno dunque portato l'autorità giudiziaria ad emettere un'ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari.