Diffamazione del sindaco Falchi su Facebook, tre condanne

Dovranno pagare una sanzione, risarcire la controparte e rifondere le spese legali le tre persone che nel 2019 insultarono Lorenzo Falchi su Facebook. Il sindaco di Sesto Fiorentino ricevette in un gruppo Facebook commenti contenenti affermazioni lesive per la sua reputazione e per il ruolo di amministratore locale, come si legge in una nota del Comune.

Tra i commenti c'era chi accusava Falchi di prendere tangenti da costruttori e di essersi perciò schierato contro il nuovo aeroporto. La gravità di quanto scritto aveva spinto Falchi ad adire le vie legali a tutela della propria rispettabilità e di quella dell'amministrazione comunale, vedendo alla fine riconosciuta dal giudice la fondatezza dei presupposti della querela.